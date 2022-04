Dans l'Heure Bleue, un philosophe et une anthropologue, Michaël Foessel et Véronique Grappe-Nahoum échangeront notamment sur l’issue des élections présidentielles et de ce que cela signifie sur le plan philosophique et anthropologique.

Carte électorale © AFP / ALINE MORCILLO / HANS LUCAS

Michaël Fœssel est un philosophe français, influencé dès ses débuts par les écrits de Ricoeur. Professeur de philosophie à l’Ecole Polytechnique, il a aussi des engagements dans différentes revues comme Esprit.

Ses recherches se concentrent particulièrement sur le sens et les risques de l'expérience démocratique et sur le cosmopolitisme abordé dans une perspective kantienne. Ses ouvrages traduisent son engouement pour la philosophie kantienne ainsi que la gestion de la politique et de ses conséquences.

Son dernier livre , Quartier Rouge. Le plaisir et la gauche interroge la possibilité de plaisir dans un monde injuste. Michaël Foessel met en exergue la dimension politiquement subversive du plaisir. Le philosophe cherche à exprimer la tendance actuelle dans une société d’aujourd’hui qu’il définit totalement capitaliste.

Véronique Grappe-Nahoum est une anthropologue française, elle se spécialise sur les effets de certains addictions ainsi que la tangibilité de l’actualité politique et ses effets sur la démocratie.

Cette anthropologue a publié des articles dans la revue Esprit ; elle revient sur la situation ukrainienne et s’en insurge de l’usage tactique de la cruauté par Vladimir Poutine. En parallèle, elle analyse l’effet de la montée de l’extrême-droite en France et ses conséquences sur la société française. Les fractures qui apparaissent vont s'agrandir selon la voie vers laquelle le peuple français ira.