Et si la honte n’était pas ce sentiment de gêne qu’il faut fuir à tout prix, mais un élément déclencheur pour l’action ? C’est la thèse de Frédéric Gros, philosophe et professeur, dans son dernier essai "La Honte est un sentiment révolutionnaire" (Albin Michel,

Portrait du philisophe Frédéric Gros © AFP / Joël Saget

Spécialiste de Michel Foucault, le philosophe Frédéric Gros tente, au fil de ses recherches, de saisir l’ethos de nos sociétés contemporaines.

« La honte est l’affect majeur de notre temps », affirme le philosophe Frédéric Gros dans son dernier essai, La honte est un sentiment révolutionnaire.

Aujourd’hui, on ne crie plus à l’injustice, on « hurle à la honte ».

Cet affect complexe qu’est la honte ne se résume pas à la tristesse, il est, quand il prend la forme d’une colère collective, une étincelle, un explosif, pour dénoncer les violences sexuelles, l’inaction face au changement climatique, la fortune des puissants. Le philosophe nous rappelle qu'elle est un élément déclencheur pour l’action, aussi puissant que précieux.