"L’Identité humaine" (Robert Laffont) réunit certaines des œuvres d’Elisabeth de Fontenay philosophe et inclassable. À découvrir dans l’Heure Bleue.

Elisabeth de Fontenay © Radio France / Radio France

Elisabeth de Fontenay est philosophe, professeure émérite de philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle s’interroge sur les rapports entre les hommes et les animaux dans l’histoire. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages tels : Le Silence des bêtes (Fayard), Sans offenser le genre humain. Réflexions sur la cause animale (Albin Michel) et Traduire le parler des bêtes (Carnets de l’Herne).

Elisabeth de Fontenay a fait ses premiers pas auprès de Vladimir Jankelevitch, ses premiers travaux remontent aux années 1970, et portaient sur la question juive, et Marx, des premières recherches qu'elle a effectué au côté de Louis Althusser.

Elle a prolongé ses recherche sur le matérialisme en se penchant notamment sur l'oeuvre de Diderot. Mais c'est par son travail sur les animaux et la parution de son grand livre Le silence des bêtes en 1998 qu'elle a marqué l'histoire des idées. C'est un tournant plus intimiste que prend ensuite son œuvre : Gaspard de la nuit, Prix Femina en 2018, est l'occasion de revenir sur le lien qui l'unit et sur la vie de son frère cadet.

"L’Identité humaine" réunit les textes centraux, d'une philosophe désormais devenue intemporelle.

Musiques :

Tout dit de Camille

Il n’y a pas d’amour heureux de Georges Brassens

Firefly de Piers Faccini

Générique Veridis Quo des Daft Punk