C'est avec "La plus secrète mémoire des hommes" (Philippe Rey et Jimsaan), son quatrième livre, que l'écrivain Mohamed Mbougar Sarr a remporté le Prix Goncourt. Un roman "monde" qui est à lui seul un thriller, un conte philosophique, un hymne à la littérature et à la liberté. À ne pas rater !

Portrait de l'écrivain Mohamed Mbougar Sarr © AFP / Joël Saget

Mohamed Mbougar Sarr fait partie de la nouvelle génération de voix qui s’élèvent pour conter des histoires nouvelles, des récits alambiqués et tortueux qui se basent sur tous types de personnages. Il écrit les récits du Sénégal comme dans son roman De purs hommes et y mêle des thématiques universelles.

Avec son dernier roman, La plus secrète mémoire des hommes, il devient l’un des plus jeunes lauréats du Prix Goncourt 2021 avec ce livre inspiré du destin tragique de l’écrivain malien Yambo Ouologuem, vainqueur du prix Renaudot en 1968 pour son premier roman Le Devoir de violence. Il lui a été très vite reproché d’insinuer que des chefs locaux ont contribué au colonialisme en Afrique et d’avoir plagié des extraits de romans connus, de la Bible ou du Coran. Le contexte de la décolonisation et des indépendances des années 60/70 lui ont valu le reproche ultime d’être un traître à l’identité africaine.

Musimbwa parlait rarement de son pays d'origine. Je savais seulement qu'il avait fui la guerre, enfant, en compagnie d'une tante, décédée l'année dernière. Il ne m'avait jamais parlé des circonstances de sa fuite, de ses parents, de sa vie avant la France. Je lui avais un jour demandé la raison pour laquelle il n'évoquait jamais directement sont passé. Je n'oublierai jamais sa réponse

Cérébral et sensuel, le roman questionne également le rapport à l’écriture et révèle la relation intime qu’un auteur entretient avec son art.

Musique

7 Seconds, Youssou N'Dour

El Arado, de Victor Jara Boomer

Boomer , de Gaël Faye

Archives

Roland Barthes sur la puissance de l'acte d'écrire, acte de jouissance et de plaisir – Archive de l’émission « Radioscopie », sur France Inter, 17 février 1975

– Archive de l’émission « Radioscopie », sur France Inter, 17 février 1975 Coup d'Etat militaire au Burkina Faso : le président Kaboré chassé du pouvoir – Reportage d'Euronews, le 24 janvier 2022

– Reportage d'Euronews, le 24 janvier 2022 Jorge Luis Borges sur le problème littéraire : il y a des choses que l'auteur ne raconte pas, mais qui existent – Archive de l’émission « Entretiens avec », sur France Culture, 29 mars 1965

– Archive de l’émission « Entretiens avec », sur France Culture, 29 mars 1965 Sami Tchak : ses critiques vis à vis des écrivains africains et la question de la langue – Archive de l’émission « Cosmopolitaine », sur France Inter, 13 mars 2011

Générique Veridis Quo des Daft Punk