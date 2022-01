Le récit de Tristan et Yseut a été écrit au XIIème siècle et il est devenu la légende fondatrice de l'amour courtois. C’est aussi l’un des textes les plus marquants de l’imaginaire médiéval. Justement, pourquoi ? Réponse dans l’Heure Bleue avec Michel Zink, auteur de "Tristan et Iseut" (Stock).

Portrait de l'académicien, écrivain, médiéviste, philologue et professeur de littérature Michel Zink © Maxppp / PHOTOPQR/LE PROGRES/Frédéric CHAMBERT

Michel Zink est écrivain, médiéviste, philologue et professeur de littérature français. Spécialiste de la littérature française du Moyen Âge et membre de l'Académie française. Il a marqué le domaine de la littérature médiévale. De 1995 à 2016, il est titulaire de la chaire de littératures de la France médiévale du Collège de France.

Dans son livre, Tristan et Iseut. Un remède à l’amour, l'auteur s'interroge sur l’histoire de Tristan et Iseut qui a subjugué l’Occident, qui y a vu l’image de l’amour idéal et de la passion absolue. Et si les choses étaient plus compliquées que cela ? Michel Zink s’est lancé dans une relecture subtile des sources médiévales de cette légende et décortique dans l’histoire tragique de ces deux amoureux pour en tirer des conséquences pour aujourd’hui.

Musique

Je ne mâche pas mes mots, de Camille

D’amors qui m’a tolu a moi, de Chrétien de Troyes (enregistrement de Diabolus in musica)

Royal, Morning Blue, de Damon Albarn

Archives

Régine Pernoud : la place des femmes au Moyen Age et dans la poésie féodale, et la naissance du roman – Archive de l’émission « Le Bon Plaisir », sur France Culture, le 21 septembre 1996

– Archive de l’émission « Le Bon Plaisir », sur France Culture, le 21 septembre 1996 Reportage sur les applications de rencontre : Laurence compare Tinder à Pizza Hut, elle n'est pas vraiment satisfaite mais c'est la seule façon pour elle de faire des rencontres – Archive de l’émission « Les Pieds sur Terre », sur France Culture, le 27 août 2018

– Archive de l’émission « Les Pieds sur Terre », sur France Culture, le 27 août 2018 Michel Pastoureau : le Moyen-Age n'était pas si noir que cela – Archive de l’émission « Hors Champs », sur France Culture, le 05 juillet 2010

Générique Veridis Quo des Daft Punk