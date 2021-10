À l'occasion de son exposition "David Hockney - A Year in Normandie" au musée de l'Orangerie qui aura lieu jusqu'au 14 févier 2023, l'Heure Bleue reçoit une star de la peinture : le britannique David Hockney.

Le peintre David Hockney en conférence de presse au musée Van Gogh, à Amsterdam, le 27 février 2019. © AFP / Robin UTRECHT / ANP

David Hockney, toujours aussi élégant, a plus d'une œuvre à son arc. En plus d'être un peintre émérite à l'œuvre reconnue internationalement, et d'être le peintre anglais vivant le plus connu au monde, rappelons aussi que l'homme n'est pas que praticien, il est aussi historien de l'art. Il y a quelques années, il a mené des travaux sur les techniques perdues des maîtres anciens, et postulé, dans Savoirs secrets, que Dürer, Ingres, Holbein ou encore Vermeer auraient utilisé des lentilles et des miroirs pour peindre.

David Hockney s’est essayé à plusieurs pratiques de la peinture et de l’art. Il est intéressé par tous les procédés de fabrique de l’image. De la peinture à l’huile à l’acrylique, de la photographie aux Polaroïds, du fax à l’ordinateur, et depuis 2010, l’iPad et une imprimante. C’est en effet à l’iPad que le peintre a réalisé la majeure partie de ses oeuvres de la série « Ma Normandie » puis de " A Year in Normandie".

La genèse de ce projet ? En mars 2020, accompagné de son chien Ruby, il décide de revenir dans sa maison de Normandie, qu’il nomme La Grande Cour, le confinement sera un moment de bonheur pour lui. Pendant quatre mois, David Hockney ne pense qu’à ce printemps en Normandie. Il s’est consacré entièrement à son travail et n’a bougé de sa Normandie ni physiquement, ni mentalement. L’histoire du printemps achevée en juillet 2020, assemblée dans la collection « Ma Normandie », Hockney a choisi de continuer cette histoire en racontant l’arrivée de chaque saison en Normandie.