Dans son dernier ouvrage, "L'Enquête infinie", (PUF), l'essayiste Pacôme Thiellement les chefs d’œuvres les plus sombres et mystérieux du 7ème art. Découvertes dans l'Heure Bleue.

Portrait de l’essayiste et vidéaste Pacôme Thiellement auteur de "L'Enquête infinie" (PUF) © Arnaud Baumann

Pacôme Thiellement n’a pas peur de la folie. D’ailleurs ce qui l’étonne c’est qu’on puisse distinguer la réalité de la fiction. Ainsi dans “L’enquête infinie” il choisit de raconter « son » XXème siècle à travers un réseau de correspondances où la poésie résonne avec les fait divers, les stars médiatiques à d’obscures préoccupations mystiques. Alfred Jarry, Jack l’Éventreur, Ronald Reagan, David Bowie, Saddam Hussein, Edgar Allan Poe, Christine Chubbuck, Nicolas Sarkozy, les légendes de notre époque, les figures de notre siècle.

Anthropologue, philosophe, monteur d’abord, d’éléments concrets et abstraits, il est une mémoire encyclopédique et son champ d’investigations est des plus larges. Il consacre des essais aux Beatles à Led Zeppelin, David Lynch, Orson Welles ou à la bd, et à la capacité à mettre en relation des domaines a priori très éloignés les uns des autres. Il a pour projet l’exégèse du monde réel et de la fiction : “ passé et présent, tout m’est énigme”.

Musiques :

Tainted love de Gloria Jones

Sitting on top of the bay d’Ottis Redding

Point sensible de Malik Djoudi

Extraits :

_Buffy contre les vampires (_Buffy parle à la Force avant la bataille finale)

Fernand Braudel à propos de l’Histoire des civilisations

Archive Ina du 21 février 1948

Patrick Boucheron sur son livre Histoire Mondiale de la France , pourquoi l’Histoire est importante.

Archive Ina du 17 janvier 2017 ( au micro de Jean Lebrun )

Gilles Deleuze, C comme Culture

Extrait de l’Abécédaire avec Claire Parnet 1995

Philip K. Dick à propos de son livre « Docteur Bloodmoney » et son avis sur les savants

Archive Ina du 1er janvier 1974