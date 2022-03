L'Heure Bleue célèbre toute cette semaine Fiodor Dostoïevski, considéré comme l'un des plus grands romanciers russes, et qui a influencé de nombreux écrivains et philosophes avec le traducteur et poète André Markowicz la véritable voix du grand écrivain russe.

Portrait de l'écrivain Fiodor Dostoïevski par Vasily Perov © Getty / Universal History Archive/Universal Images Group

Né à Prague d’une mère russe et d’un père français d’origine polonaise, André Markowicz a parlé russe à sa mère et français à son père, c’est pour cela que la traduction a toujours été chez lui spontanée et nécessaire, représentant cet entre-deux qui lui permet de vivre dans les deux cultures.

Sans jamais qualifier les traductions de ses prédécesseurs de mauvaises, il pense qu'ils ont "francisé" Dostoïevski en gommant les particularités de la langue russe peu familières au lecteur français.

Et c’est ainsi qu’il décide, au début des années 1990, de s’attaquer à ce colosse grâce aux éditions Actes Sud, qui lui fait confiance pour retraduire en dix ans l’intégrale de Dostoïevski comme Les Carnets du sous-sol, publié en 1864, longtemps méconnu, qui est pourtant un texte central dans l'oeuvre de Dostoïvski, l'une des raisons pour laquelle André Markowicz l'a choisit pour l'Heure Bleue.

Je suis un homme malade... Je suis un homme méchant. Un homme repoussoir. Voilà ce que je suis. Je crois que j’ai quelque chose au foie. De toute façon, ma maladie, je n’y comprends rien, j’ignore au juste ce qui me fait mal. Je ne me soigne pas, je ne me suis jamais soigné, même si je respecte la médecine et les docteurs. En plus, je suis superstitieux comme ce n’est pas permis: enfin, assez pour respecter la médecine.

Dans Les Carnets du sous-sol : réfugié dans son sous-sol, le personnage que met en scène Dostoïevski ne cesse de conspuer l’humaine condition pour prôner son droit à la liberté. Et il n’a de répit qu’il n’ait, dans son discours, humilié, diminué, vilipendé les amis de passage ou la maîtresse d’un soir. Un monologue féroce et imprécatoire, magnifiquement rendu par la traduction d’André Markowicz.

L'extrait du livre Les Carnets du sous-sol de Fiodor Dostoïevski est lu par Arthur H sur une musique de Evie.

