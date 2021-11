Dominique Schnapper est dans l'Heure Bleue à l'occasion de la parution de "Temps inquiets. Réflexions sociologiques sur la condition juive" (Odile Jacob), reprenant les textes clés de son analyse politique du phénomène de l'antisémitisme.

La sociologue et politologue Dominique Schnapper dans le cadre du "Grand débat national" le 18 mars 2019, à l'Elysée, à Paris. © AFP / Ludovic Marin

Directrice à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) Dominique Schnapper est spécialiste des questions d'intégration et se bat depuis toujours contre le communautarisme et le multiculturalisme à la mode. Elle défend une vision résolument universaliste de la citoyenneté, qui jette sur le modèle républicain d'intégration un regard à la fois admiratif et défensif.

Elle a fait de la République et de la démocratie, le cœur de son travail de sociologue. A ce titre, elle est nommée en 2001 membre du Conseil constitutionnel.

En janvier 2018, le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, fait appel à elle pour présider le Conseil des sages de la laïcité mis en place par lui. Composé de personnalités aux conceptions diverses, voire opposées cette instance a pour but d’accompagner et de conseiller l’institution scolaire dans ce domaine.

D'autre part, Dominique Schnapper a, depuis ses premiers travaux, accordé une place centrale à l’analyse de la condition juive. Temps inquiets qui reprend des textes publiés entre 1982 et 2019, met en évidence, au sein d’une œuvre particulièrement riche, une idée majeure : les menaces contre les Juifs ont toujours précédé le naufrage de la démocratie.