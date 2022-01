Deux invités dans l'Heure Bleue ce soir, avec des points communs. Tout d'abord, honneur aux dames, Karine Tuil que l'on attendait avec grande impatience et qui revient avec "La décision" (Gallimard) et Abel Quentin, avec son second roman, "Le Voyant d’Etampes" (Observatoire).

Karine Tuil et Abel Quentin © AFP / Philip Conrad / Photo12 - Joël Saget

Karine Tuil est l'auteure de nombreux romans à succès, traduits en plusieurs langues. "Les choses humaines", son dernier roman a obtenu le prix Interallié 2019 et le Goncourt des lycéens 2019 et a été adapté au cinéma par Yvan Attal.

En cette rentrée littéraire de janvier, l'écrivaine publie "La Décision", un livre choc parce que son sujet est actuel et brûlant : la lutte antiterroriste. Et parce qu'elle a pris le risque de corser son intrigue judiciaire d'une histoire d'amour torride. Une juge antiterroriste, chargée d'instruire le dossier d'un jeune homme suspecté d'avoir fait allégeance à Daech lors d'un séjour en Syrie, tombe amoureuse de l'avocat, spécialiste des causes perdues, qui assure la défense du prévenu. Une liaison contraire à toute déontologie, qui la place dans une situation impossible, alors qu'elle doit se prononcer sur le sort de l'accusé.

Autre coup de cœur de cette rentrée littéraire : Abel Quentin, qui signe ses livres sous pseudonyme et qui est dans la vraie vie, un avocat pénaliste de renom. "Le voyant d’Étampes", raconte la chute d’un anti-héros romantique et cynique, un universitaire alcoolique et fraîchement retraité, à l’ère des réseaux sociaux et des dérives identitaires. Et dresse, avec un humour délicieusement acide, le portrait d’une génération.

Voici deux ouvrages à noter pour vos futures lectures.