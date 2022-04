La musicienne et poète a changé son prénom en Kae (au lieu de Kate) Tempest et a annoncé sa non-binarité. L’artiste phare du slam outre-Manche et voix majeure de la culture queer est à l'honneur dans l'Heure Bleue.

La poète, écrivaine et musicienne Kae Tempest © Wolfgang Tillmans

Kae Tempest est une figure du "spoken word" et une personnalité de la poésie et du théâtre anglophones. L’artiste s’est aussi intéressée à la littérature et la musique assez rapidement dans sa carrière.

Kae Tempest a écrit plusieurs pièces de théâtre et plus récemment Connexion, dans lequel l’artiste nous livre une réflexion toute personnelle sur la créativité et ce qui la nourrit. Réédité en format poche Kae Tempest nous enjoint à nous reconnecter avec nous-même, après une période de crise qui a chamboulé notre conception de l’être.

Musicalement, l'artiste a toujours été prolifique, considérant que la poésie va main dans la main avec la musique.

Dans son tout dernier album, The Line Is a Curve, Kae Tempest nous invite à lâcher prise, à être soi-même, et se raconte à travers ses chansons.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Kae Tempest sera en tournée et pour en savoir plus, c'est par ici