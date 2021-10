Dans le cadre de la rétrospective dédiée à Georgia O'Keeffe jusqu'au 8 décembre, au Centre Pompidou, Catherine Millet, Camille Viéville et Marie Garraut sont dans l'Heure Bleue.

Georgia O'Keeffe (1887 - 1986) devant une de ses toiles de sa série "Pelvis Serie - Red With Yellow". Photo prise à Albuquerque (Nouveau-Mexique), en 1960 © Getty / Tony Vaccaro

Catherine Millet a participé à la rédaction du catalogue de la rétrospective en cours (Editions du Centre Pompidou) tandis que Camille Viéville fait paraître une vaste monographie : Georgia O’Keeffe (Editions Citadelles & Mazenod). Enfin Marie Garraut, est l'autrice de sa biographie : Georgia O'Keeffe. Une icône américaine (Editions Hazan). Chacune revient sur le parcours de cette icône si peu représentée dans le champ de l'histoire de l'art en France.

En effet c'est une icône aux Etats-Unis, dont l'œuvre couvre la majeure partie du XXe siècle. Tandis qu'en Europe, elle reste peu connue, à l'exception de ses fleurs géantes : Georgia O'Keeffe, peintre immense et personnalité hors norme, fait enfin l'objet d'une grande rétrospective à Beaubourg.

Cette dernière nous offre un large éventail d’œuvres - une centaine de peintures, dessins et photographies pour nous faire comprendre toute la complexité d’une artiste que la lecture freudienne de ses fameuses fleurs a souvent réduit à une dimension sexuelle.

Cette fois-ci on rend hommage à la complexité de l'œuvre et à la pluralité des interprétations qu'elle suscite grâce à ces trois spécialistes. Pour l'occasion aussi, quelle chance, nous déambulons en compagnie de Marie Garraut, passionnante, entre les toiles exposées à Beaubourg qu'elle éclaire pour nous à partir de détails et d'anecdotes.

C'est l'occasion de découvrir, d'entendre ce qu'ont à nous dire ces gratte-ciels de New York vus en contre-plongée, ces fleurs géantes, ces ossements d'animaux blanchis dans le désert, ces paysages du Nouveau-Mexique (où elle a vécu de 1946 à sa mort) et tous ces tableaux abstraits.

