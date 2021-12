Pour ce second épisode de l'émission dédié à la nuit Michaël Foessel vient nous parler des dimensions politiques et philosophiques que recèle ce moment. Nous revenons sur l'ouvrage qu'il fait paraître en 2017 : "La Nuit. vivre sans témoin" (Éditions autrement).

Série Désirs de Nuit : Michaël Fœssel © Radio France / Céline Villegas

Michaël Foessel a récemment fait paraître Récidive. 1938 mais c'est comme spécialiste du temps nocturne qu'il est invité ce soir dans l'Heure Bleue. On connaît le philosophe pour son parcours prestigieux, il enseigne à l'Ecole polytechnique et a publié divers ouvrages, dont le très remarqué Temps de la consolation en 2015. Avec La Nuit, vivre sans témoin, essai original, sujet pop, il vivifie la philosophie contemporaine. Ce n'est pas parce que la nuit refuse de se laisser voir qu'il ne faut plus la penser.

Mystérieuse et obscure, la nuit fascine et bouscule les hiérarchies du jour. Pleine d'excentricité, elle s'institutionnalise, aussi. S'affranchissant de l'orgueil du noctambule, Michaël Foessel a entrepris un fabuleux voyage au bout de cet univers, pour mieux le décrypter.

Invité dans l'Heure Bleue il trouve, comme toujours, les mots justes pour nous dévoiler toute la pensée que recouvre la nuit et nous invite à la saisir autrement.