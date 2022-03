Fiodor Dostoïevski obsède depuis longtemps le metteur en scène Sylvain Creuzevault. Il en a d’ailleurs adapté pour le théâtre de nombreux romans. Ecoutons ce passionné dans l'Heure Bleue.

En 200 ans, Fiodor Dostoïevski, l'auteur russe d’ouvrages devenus des classiques, a aussi inspiré nombre de metteurs en scène qui ont adapté son œuvre en pièces de théâtre. Ses textes, propices à la scène, sont repris et joués sur des scènes du monde entier.

Sylvain Creuzevault est artiste associé à l'Odéon-Théâtre de l'Europe et a consacré ce temps à la mise en scène de quatre spectacles inspirés de l'œuvre de Dostoïevski : Les Démons, Scènes d'Adolescent, Le Grand Inquisiteur et tout récemment, Les Frères Karamazov.

Sylvain Creuzevault poursuit son dialogue avec Fiodor Dostoïevski dans l'Heure Bleue avec L'idiot qui raconte les aventures du prince Mychkine, une sorte de Don Quichotte qui erre dans la société de Saint-Pétersbourg sans jamais pouvoir s’y intégrer.

Pendant le colloque, le jeune homme brun bâillait, jetait des regards désœuvrés par la fenêtre et semblait impatient d’arriver. Son extrême distraction tournait à l’anxiété et à l’extravagance : parfois, il regardait sans voir, écoutait sans entendre et, s’il lui arrivait de rire, il ne se rappelait plus le motif de sa gaieté.