L'Heure Bleue reçoit l'un des mythes de la bande dessinée moderne : Art Spiegelman à l'occasion de la publication de "Street Cop" (Flammarion). Il signe les dessins de ce récit fou, noir, crépitant, signé Robert Coover.

Art Spiegelman auteur de bande dessinée et illustrateur américain © AFP / Mark Sagliocco / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Figure phare de la bande dessinée underground américaine des années 1970-1980, Art Spiegelman se fait connaître à partir du milieu des années 1980 pour sa bande dessinée Maus. Seule bande dessinée à avoir jamais obtenu un prix Pulitzer, cette dernière restitue la mémoire de son père qui lui raconte comment il a survécu aux camps de la mort nazis.

Art Spiegelman produit depuis ses débuts des bandes dessinées expérimentales dans la continuité des comics books contestataires des années 1960, et on est loin des comics de superhéros, qu'il exècre.

Street Cop, qui fait par ailleurs l'objet d'une exposition à la Galerie Martel, témoigne de cela. Spiegelman n'est pas que le porteur d'une mémoire précieuse, il est aussi une figure emblématique du courant "underground" de la bande dessinée des années 1960 et 1970, et a contribué aux revues Real Pulp, Young Lust et Bizarre Sex.

Signalons la parution de l’ouvrage The Parade (Flammarion, 2021, trad. Jeanne Bougniort) que l'artiste introduit ainsi que l'exposition Si Lewen, Parade au Musée d'art et d'histoire du Judaïsme jusqu’au 8 mai 2022.