Dans le cadre du Festival d'automne, au Théâtre Paris Villette, Adèle Haenel livre une incroyable performance aux côtés de Ruth Vega-Fernandez, dans "L'étang". A découvrir, ce soir dans l'Heure Bleue, avec l'actrice.

Portrait de l'actrice Adèle Haenel le 19 mai 2014 à Cannes, France. © Getty / Erick James/WireImage

L’Étang est à l'origine une pièce de théâtre privée, écrite par Robert Walser pour sa soeur Fanny et dont celle-ci a révélé l’existence peu de temps avant sa mort en 1972.

Adèle Haenel y interprète la voix du jeune protagoniste et des adolescents du village, représentés sur scène par quinze poupées de taille humaine. La pièce nous raconte l’histoire d’un garçon qui se sent mal aimé par sa mère et va simuler, au comble de son désespoir, un suicide pour vérifier une ultime fois l’amour qu’elle lui porte.

La comédienne, intense, fauve, revient dans l'Heure Bleue sur les liens essentiels pour elle entre son travail d'interprétation et la politique. Jouer consiste d'abord à donner la parole, une action lourde de sens dont elle prend toute la mesure. Elle revient donc sur le sens de son engagement, qui prend une place considérable dans sa vie, et elle prend le temps de nous expliquer la façon dont elle relie cela à son art.

C'est aussi l'occasion de parler domination sociale et aliénation et d'évoquer avec elle les conditions sociologiques qui structurent notre époque et qui pèsent sur les femmes notamment. Ce soir c'est un entretien qui a tout d'un poing fièrement dressé.

Musiques :

Kompromat avec Adèle Haenel De mon âme à ton âme

Juju interprété par Lala &ce

Pause par Eddy de Pretto featuring Yseult

Archives :

Gilles Deleuze, E comme Enfance

Extrait de l’Abécédaire de 1995 ( au micro de Claire Parnet )

Arthur Nauzyciel à propos de son lien avec les acteurs

Extrait de l’Heure Bleue du 27 mars 2017

Didier Eribon à propos de son livre Retour à Reims

Archive Ina du 27 mars 2012