Jusqu'au 28 novembre à l'IAC de Villeurbanne, l'artiste et cinéaste internationalement reconnu et primé, Apichatpong Weerasethakul propose "Periphery of the Night" un projet immersif composé d’une vingtaine d’œuvres, incluant des pièces inédites. Il est l'invité de l'Heure Bleue.

Le cinéaste Apichatpong Weerasethakul avec le "Prix du jury" ex-aequo pour "Memoria" lors du Festival de Cannes le 17 juillet 2021. © Getty / Stéphane Cardinale - Corbis

L'actualité française du réalisateur Apichatpong Weerasethakul est riche. Memoria sort en salle le 17 novembre 2021 tandis qu'à l'IAC de Villeurbanne, jusqu'au 28 novembre est présentée une exposition consacrée au réalisateur.

Le réalisateur découvre la Colombie en 2017, à l’occasion d’un festival de films où il reste quatre mois en résidence. Son intention première était d’aller en Amazonie, mais fasciné par les villes et les gens il se détourne de ce projet initial et commence à écrire l’histoire qui donnera naissance à Memoria, avec Tilda Swinton et Jeanne Balibar.

Apichatpong Weerasethakul grandit ses vingt-quatre premières années à la campagne, à Khon Kaen dans le nord-est de la Thaïlande, où ses parents sont médecins dans un hôpital. Enfant, il va régulièrement voir des films dans les très nombreuses salles de cinémas de Khon Kaen. Etudiant, il obtient un diplôme en architecture, ce qu'il dit l'avoir influencé par la suite, puis part aux États-Unis où il obtient un master en beaux-arts de l'Art Institute de Chicago. Ce sont durant ces années de découvertes qu'il commence à réaliser des courts métrages. Dès le début des années 1990, il tourne des films documentaires ou expérimentaux centrés principalement sur des habitants et des régions modestes de la Thaïlande.

Musiques :

Destiny d’Apinya Unphanlam ( dans la bande sonore du film Cemetery of splendour )

Grande Fugue Op.133 de Beethoven

Il pleut des hommes de Léonie Pernet

Extrait :

Memoria 2021

Miguel Gomes à propos du surnaturel dans le cinéma, il évoque les fantômes au moment de son film Tabou.

Archives :