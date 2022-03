Dans l'Heure Bleue, un invité, Jean-Philippe Toussaint, et deux ouvrages : "L’instant précis ou Monet entre de l’atelier" (Minuit) et "C'est vous l’écrivain" (Le Robert).

Avec "C'est vous l'écrivain", l'écrivain nous emmène dans son univers et se souvient de cette phrase lorsqu'il demanda conseil à Jérôme Lindon, le directeur des éditions de Minuit, qui avait accepté de publier son premier roman ( La Salle de bain, en 1985). : " C’est vous l’écrivain, donc c’est à vous de voir et de savoir".

J’ai toujours été fasciné par les coulisses. Ce que j’appelle "les coulisses", c’est ce que recouvre en général le mot making of. Making of est un anglicisme désignant un documentaire relatant le tournage d’un film ou la création d’une œuvre d’art. C’est un terme très précis en anglais, mais qui ne me semble pas très pertinent en français. Je me suis donc demandé comment je l’aurais traduit moi-même et j’ai pensé à "coulisses". Le Robert donne deux sens au mot "coulisses" : la partie d’un théâtre située sur les côtés et en arrière de la scène. Et le même mot, au sens figuré, désigne le côté secret, caché aux spectateurs