La BnF accueille "Sève et pensée", jusqu'au 23 janvier, une exposition consacrée à l’artiste Giuseppe Penone, figure majeure de l’Arte povera, qui ne se considère pas comme un mouvement mais comme une attitude révolutionnaire, qui implique le rejet de la société de consommation et du monde.

L'artiste Giuseppe Penone au musée Gallerie degli Uffizi le 5 juillet 2021 à Florence, en Italie. © Getty / Roberto Serra - Iguana Press

Giuseppe Penone a grandi entouré de nature, de verdure, à Garessio, lieu riche d’eau et de grottes, de traces d’une préhistoire toujours présente à l’horizon de l’artiste. Et il semblerait qu'à force de fréquenter et de travailler cette terre de Ligurie, ses arbres et ses forêts, l'artiste se soit fait lui aussi un peu végétal.

Dans son œuvre l'artiste n'a cessé d'impliquer son propre corps, de le mêler à ses sculptures. S’intéressant à la croissance d’un arbre, et à son arrêt, à l’empreinte de son propre corps coulée en plâtre et glissée dans le lit d’un ruisseau, à la feuille et à l’écorce de l’arbre, à la couleur de l’oxydation naturelle, à l’érosion des éléments et au temps qui enregistre les transformations des choses.

Giuseppe Penone prend le temps de contempler le temps de contempler et fait de cette observation la matière première de son travail

A l'occasion de son exposition "Sève et Pensée", à la BNF jusqu'au 13 janvier 2022, Giuseppe Penone a réalisé Pensieri e linfa (Sève et pensée), une installation spectaculaire conçue à partir d’un immense tronc d’arbre autour duquel s’enroule un texte.

Musiques :

Neil Young – Natural Beauty

Beethoven

Barenboim, Sonata per pianoforte in re minore n 17 "La tempesta"

Arthur H – Nancy

Archives :

-Yves Klein voit la nature comme une concurrente dans son travail

Archive Ina du 4 janvier 1962

-Alberto Giacometti à propos de la sculpture et du vivant.

Archive Ina du 19 septembre 1953

Générique Veridis Quo des Daft Punk