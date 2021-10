Dans le cadre de l'exposition "Cerisiers en Fleurs" se déroulant à La Fondation Cartier jusqu'au 2 janvier, Damien Hirst, est dans l'Heure Bleue.

L'artiste Damien Hirst le 2 juillet 2021 à la Fondation Cartier à Paris. © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

"Les Cerisiers en Fleurs parlent de beauté, de vie et de mort [...]. Elles évoquent le désir et la manière dont on appréhende les choses qui nous entourent et ce qu’on en fait, mais elles montrent aussi l’incroyable et éphémère beauté d’un arbre en fleurs dans un ciel sans nuages." résume poétiquement Damien Hirst.

Genèse : dès les années 1980, l'artiste mène de front un travail de sculpteur et de commissaire d'exposition qui marque la naissance du courant des Young Bristish Artist . Sa première exposition personnelle a lieu en 1991 (In and Out of Love) et depuis ce moment Damien Hirst réalise des installations où il traite du rapport entre l'art, la vie et la mort. Gardons à l'esprit que pendant ses études, il a travaillé dans une morgue : le thème de la mort devient central dans son travail.

C'est la première fois que la série des Cerisiers en fleurs, aujourd'hui achevée, est montrée au public. À Paris, ce sont une trentaine de tableaux sur un total de 107 que l'on peut voir.

Les toiles sont grandes, parfois monumentales, car Damien Hirst a voulu qu'on s'immerge dedans, explique-t-il dans un documentaire projeté dans le jardin de la Fondation. Il voulait qu'"on en ait plein la vue". Une vanité à la Hirst, mais d'un style très printanier cette fois-ci.

Au micro il revient justement sur son parcours et la façon dont il conçoit sa pratique artistique, de façon aussi jubilatoire que ces pétillants cerisiers.