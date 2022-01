La toute dernière traduction de "l'Ethique" de Spinoza est publiée chez Flammarion, sous la direction du philosophe Maxime Rovère.

Le philosophe et traducteur Maxime Rovère, août 2020 © Camila Scorcelli

Une nouvelle traduction de l"Ethique " du philosophe Spinoza , édition annotée et traduite sous la direction de Maxime Rovère, écrivain , philosophe et traducteur spécialiste de Spinoza chez Flammarion

Spinoza est un philosophe néerlandais du 17ème siècle (1632-1677). Il prend ses distances vis-à-vis du judaïsme et est ainsi excommunié. Il gagne sa vie en taillant et polissant des verres pour les lunettes et les microscopes. Face à la censure, et aux risques encourus, il renonce à publier son œuvre principale, l’Ethique, de son vivant. Celle-ci ne sera publiée qu’à sa mort, avec deux autres ouvrages : le Traité de la Réforme de l’Entendement et le Traité politique. Spinoza nous apprend à répondre rationnellement à la singularité des situations. Amender nos erreurs, déployer nos forces, réformer nos imaginations, activer nos passions : L’Éthique est un exemple unique d’une philosophie immédiate, consistant à déterminer sans attendre des opérations et des méthodes effectives. Car tout événement ou tout affect est saisi par chacun d’entre nous comme un moyen d’affirmation de soi. C’est à cette condition que l’on peut répondre à notre exigence la plus fondamentale : vivre libre et heureux, ici, maintenant et toujours plus.

Maxime Rovère est un écrivain, philosophe et traducteur français. Il a consacré plusieurs livres à la philosophie de Spinoza, et publié plusieurs ouvrages sur ses propres recherches en éthique, qu'il réunit sous le terme de philosophie interactionnelle. « Ethique. Œuvres III » (Ethica), de Spinoza, édité et traduit du latin par Maxime Rovère, annotations de Filip Buyse, Russ Leo, Giovanni Licata, Frank Mertens, Maxime Rovère et Stephen Zylstra, est édité chez Flammarion...