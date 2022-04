Lutter contre la maltraitance animale, c'est prendre la mesure des dysfonctionnements d'une société fondée sur l'exploitation et désirer promouvoir plus de justice. Selon Corine Pelluchon, la question animale est une question politique majeure et elle nous concerne tous.

La question animale avec la philosophe Corine Pelluchon © Éditions Rivages

Dans "Manifeste animaliste, politiser la cause animale", la philosophe Corinne Pelluchon, plaide pour la défense de la cause animale. En étant indifférents au sort des animaux, qui partagent avec nous le fait d’être des individus sensibles, nous nous déshumanisons. Nous sommes tous nés dans un monde qui fait bon marché des animaux. Nous sommes tous nés dans un monde régi par le Schème de la domination qui transforme l’élevage, l’agriculture, la politique, la vie sociale en une sorte de guerre.

Ce sont les racines de cette domination qu’il faut extirper pour changer de modèle de développement et éviter les catastrophes écologiques, sanitaires, économiques et sociales que ce modèle risque de générer. Cette domination qui est à la fois domination des autres, domination de la nature et des vivants et répression de notre sensibilité, explique nos difficultés à tisser des liens avec les autres, humains et non-humains, et à leur faire de la place.

**Que signifie la morale lorsque l’on réserve la bienveillance à certains êtres ? Peut-on parler de justice quand on s’habitue à la maltraitance institutionnalisée envers les animaux, justifiant ainsi un système fondé sur leur exploitation ?** La cause animale, loin d’être la propriété exclusive d’un groupe ou d’une formation politique, est l’expression d’une transformation anthropologique profonde. Toute amélioration substantielle de la condition animale, ici ou ailleurs, signe l’émergence d’une nouvelle ère, et la preuve que, si le mal existe, l’aspiration à la justice, comme le bien chez Kant, est plus profonde. S’engager en faveur des animaux, c’est témoigner de la force de cette aspiration à la justice qui ne saurait s’arrêter aux frontières de notre espèce, même si c’est cette dernière qui a les cartes en main pour instituer un nouveau Schème. Politiser la question animale implique d'organiser la coexistance entre humains et non-humains de telle sorte que les interêts de ces derniers soient inclus dans la définition du bien commun.

Corinne Pelluchon, philosophe et membre du LIPHA Paris-Est, Laboratoire Interdisciplinaire d’Etude du Politique – Hannah Arendt est l'auteure de "Manifeste animaliste: politiser la cause animale" et "Réparons le monde, Les humains, les animaux, la nature" (Editions Payot Rivages). Elle est aussi l'auteure de "Les Lumières à l'âge du vivant" au Seuil.