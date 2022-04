Dans " Bergson, notre contemporain", Emmanuel Kessler propose le récit, biographique et philosophique, de la vie hors du commun et de la pensée en mouvement d'Henri Bergson, véritable star en son temps, et éternellement contemporain

Le Normalien en philosophie et journaliste Emmanuel Kessler © Hannah Assouline

Qui est Henri Bergson qui fut de son vivant la première star mondiale de l'histoire de la philosophie ? A partir des années 1900, sa célébrité fut planétaire, ses cours au Collège de France suscitèrent un incroyable engouement, ses idées nouvelles se diffusèrent partout, mais pourtant après sa mort, Bergson subit rapidement une forme d'oubli. Pourtant il a ferraillé avec Einstein, inspiré de Gaulle et prêté son Rire à Chaplin, tandis que Proust a été garçon d'honneur à son mariage ; fils d'immigrés juifs, philosophe et diplomate, inventeur de la « durée », prix Nobel de littérature, Henri Bergson (1859-1941) fut à son époque une véritable star, célèbre dans le monde entier. Professeur au Collège de France, académicien, il reçut tous les honneurs de la République, avant d'être oublié, parfois rejeté, éclipsé par le siècle de Sartre.

Bergson nous laisse pourtant une œuvre d'une actualité troublante, sur laquelle il serait grand temps de nous repencher. Pourquoi nos sociétés sont-elles tiraillées entre clôture et ouverture ? Comment éloigner la guerre et rapprocher les âmes ? Face à l'imprévisible, faut-il craindre ou espérer ? Toutes ces questions comme écrites dans un journal d'aujourd'hui apparaissent chez Bergson, traitées avec finesse et clarté, formant une lecture toujours revigorante et porteuse d'espoir pour une humanité « à demi écrasée sous le poids des progrès ». Bergson, philosophe de la conscience écologique au style incomparable, ardent défenseur de la démocratie, acteur politique majeur, penseur optimiste surtout, qui a su croire à la liberté et à l'action...

Avec

Emmanuel Kessler, Normalien en philosophie, journaliste politique et économique, Emmanuel Kessler a notamment travaillé à BFM Radio, France Info, France Culture, TF1, LCI. Président de la chaîne parlementaire Public Sénat de 2015 à 2021, il dirige aujourd’hui la communication d’une grande institution publique. Il est l'auteur de "Bergson , notre contemporain" Editions de l'Observatoire.