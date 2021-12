Jul, dessinateur, et Charles Pépin, philosophe et écrivain, proposent de découvrir les parcours des plus grands philosophes dans "La planète des sages", BD humoristique éditée chez Dargaud

Charles Pépin et Jul © Rita Scaglia/Dargaud

Pour raconter les philosophes et leurs idées, rien de mieux que l'humour du dessinateur Jul et l'analyse et la pédagogie du philosophe et écrivain Charles Pépin.

Dans "La Planète des sages, Encyclopédie mondiale de philosophie" édité chez Dargaud, on découvre 3000 ans de pensée philosophique, d’Aristote à Foucault, de Descartes à Sartre en passant par les grands penseurs vivants – les Butler, Chomsky, Badiou, adulés ou décriés. On y découvre aussi "les tronches" et les pensées de grandes figures catholiques comme Thérèse d’Avila, Saint Augustin ou Saint Thomas d’Acquin, des sociologues ou écrivains Bourdieu ou Levi-Strauss, des contemporains comme BHL, Simone Weil, Luc Ferry ou Comte-Sponville, des fondateurs de religions Zhaung Zi, Bouddha, Confucius, voire des grands courants de pensées personnalisés comme les sceptiques, le collège de France ou le lamaïsme…. Bref, c'est un album qui met à la disposition des lecteurs, des dessins humoristiques et des textes résumant la pensée des grands sages de la philo. Ces « BD encyclopédiques », savantes et cocasses d’un genre nouveau, donnent toutes les clés pour comprendre les grands auteurs avec une légèreté entraînante.

Cette intégrale regroupe les deux volumes du best-seller de Jul et Charles Pépin : La Planète des Sages édité chez Dargaud

En sortant de Normale sup et après une agrégation d’histoire, Jul débute comme dessinateur de presse dans les plus grands médias. Révélé par son premier album, Il faut tuer José Bové, il reçoit, en 2007, le prix Goscinny. En 2009, Silex and the City, sa première série, une satire implacable de notre quotidien d’hommes modernes, est adaptée en dessin animé pendant cinq saisons sur Arte. Au côté de Charles Pépin, il part à la conquête des sommets de la philosophie : La Planète des sages, Platon la Gaffe, et 50 Nuances de Grecs (adapté en série sur Arte) connaissent un grand succès. Jul est le scénariste des « nouvelles aventures de Lucky Luke » : La Terre Promise, Un cow-boy à Paris et Un cow-boy dans le coton se sont imposés chaque année en tête des meilleures ventes.

Ecrivain et philosophe, Charles Pépin est diplômé de Sciences Po et d’HEC. Il est l’auteur de nombreux essais – Une semaine de philosophie, Les Philosophes sur le divan, Ceci n’est pas un manuel de philosophie et Quand la beauté nous sauve. Il a également signé trois romans – Descente, Les Infidèles et La Joie. Son tout dernier livre "La rencontre, une philosophie" est édité chez Allary. Il enseigne la philosophie et anime « Les lundis philo de Charles Pépin », au MK2 Hautefeuille de Paris. Il est intervenu dans Cultures et dépendances, sur France 3, puis dans En aparté, sur Canal +, et tient aujourd’hui une chronique mensuelle dans Philosophie magazine et Psychologies magazine.