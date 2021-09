"La honte est l'affect majeur de notre temps. On ne crie plus à l'injustice, à l'arbitraire, à l'inégalité. On hurle à la honte " selon Frédéric Gros dans son dernier livre "La honte est un sentiment révolutionnaire" Ed Albin Michel

Frédéric Gros © Denis Felix / Albin Michel

Dans cet essai qui prolonge la réflexion de son livre Désobéir, Frédéric Gros, convoquant notamment Primo Levi et Annie Ernaux, Virgine Despentes et James Baldwin, explore les profondeurs de la honte , un sentiment trop oublié de la philosophie morale et politique

La fonction initiale de la philosophie, écrit notre invité Frédéric Gros , c’est de faire honte. Il s’agit alors d’une honte cathartique. Quelle est aujourd’hui le rôle et le pouvoir de la honte?

Elle est l’affect majeur de notre temps. Honte d’être pauvre, honte d’être au chômage, la honte du survivant - de l’Holocauste au Bataclan , honte de la personne violée , honte d’être obèse..... honte d’être différent. On peut avoir honte du monde tel qu’il est, honte de ses propres richesses face à ceux qui n’ont rien, honte de la fortune des puissants lorsqu’elle devient indécente, honte de l’état d’une planète que l’humanité asphyxie, honte des comportements sexistes ou des relents racistes. Les exemples sont infinis.

Ce sentiment témoigne de notre responsabilité. Il n’est pas seulement tristesse et repli sur soi, il porte en lui de la colère, une énergie transformatrice. C’est pourquoi Marx proclame que la honte est révolutionnaire. Il arrive pourtant que la honte nous fasse naître, comme le montre Jean-Paul Sartre dans « L’Etre et le Néant ».

Avec Frédéric Gros est philosophe et professeur d'humanités politiques à Sciences Po Paris. Il est l'auteur de "Lahonte est un sentiment révolutionnaire" Ed Albin Michel. Il est égaement l'auteur de "Marcher, un ephilosophie", "Désobéir" publiés chez Albin Michel