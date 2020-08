Ottavia Casagrande est la petite-fille d’un ancien espion italien de la seconde guerre mondiale. Elle raconte sa romanesque vie dans un livre "L'espion inattendu" et au micro de Katlheen Evin.

Ottavia Casgrande auteure de L’Espion inattendu (Liana Levi). © Franck Beloncle/Leextra/Editions Liana Levi

Ottavia Casagrande est la petite-fille d’un prince sicilien, dandy extravagant et charmeur qui fut pendant les 9 mois qui suivirent le début de la 2eme Guerre mondiale, l’espion de confiance de Ciano, ministre des Affaires étrangères et gendre de Mussolini. Sa mission ? Mener une bataille contre l’entrée en guerre de l'Italie

En ces temps-là l’Europe honteuse de Munich s’apprêtait à basculer dans une guerre qui se solderait par des destructions inouïes, des millions de victimes et de déplacés, le génocide des juifs et le partage du continent en deux camps adverses. En juin 40, alors que les hordes hitlériennes semblent impossibles à arrêter, l’Italie mussolinienne, neutre pendant un temps, choisit d’entrer dans le conflit, espérant ainsi élargir son territoire. Mais son armée est loin de correspondre à ce qu’en dit le Duce qui a refusé d’entendre les mises en garde du Maréchal Badoglio pas plus que celles de son gendre, Galeazzo Ciano, qui n’aime guère les Allemands.

C’est dans ce chaudron empoisonné, juste avant l’irrémédiable, qu’un jeune homme de 27 ans, fils adultérin d’un prince sicilien, play boy charmeur, décoré durant la guerre d’Espagne et ami intime de Ciano, va jouer les espions pour tenter d’éviter l’entrée en guerre de l’Italie. Ottavia Casagrande, sa petite-fille, publie chez Liana Levi, traduit par Marianne Faurobert, « L’Espion inattendu », un récit que l’on croit tout d’abord totalement romancé tant il est incroyable. On y trouve tout, et trop, de ce qui constitue ce genre littéraire : la belle espionne anglaise qui séduit l’agent italien, les fuites échevelées dans des déguisements absurdes, les microfilms, le poison, les filatures, les agents doubles, une Rolls et un corbillard, un rendez vous secret avec Churchill et Ciano dans un sauna ! et pourtant c’est juré, tout est vrai !

