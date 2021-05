La lecture de "L’Aplatissement de la Terre" qui vient de paraitre chez P.O.L. nous procure un vrai shoot d’énergie!

Portrait de l’écrivaine Leslie Kaplan auteure de "L’Aplatissement de la Terre suivi de Le monde et on contraire" (P.O.L). © Bamberger/P.O.L

Il est fort possible que, ce soir, entendant ces phrases, des auditeurs, triomphants, appellent immédiatement les membres de leur réseau pour partager la bonne nouvelle: donc ils avaient raison, la terre est plate et non pas ronde, comme le prétendent les illuminati et autres pédophiles satanistes ! Grâce aux réseaux sociaux, nouvelle université populaire mondiale, ceux qui pensent qu’il est périlleux de se pencher aux bords mystérieux du monde occidental y ont même gagné un nom générique. Mais non, voyons, ce ne sont pas des imbéciles, ce sont des platistes.

Aujourd’hui, chacun l’a expérimenté, toutes les opinions se valent. La science est contestée par les ignorants pour qui les preuves sont des manipulations. Un obèse aux cheveux orange l’a démontré : le mensonge et l’insulte tiennent lieu d’argumentation et permettent d’accéder à la célébrité. Brave new world.

Parfois, pour parvenir à se faire entendre dans cette cacophonie planétaire, l’évidence, la vérité nue, la pensée complexe, la nuance –toutes choses en voie de disparition- doivent emprunter un autre chemin que le simple énoncé.

La littérature, et avec elle la fiction, nous ouvre les chemins de la liberté.

Penser avec la fiction est une joie sauvage qui nous permet de redonner du sens à un monde où les mots, alors, retrouvent leur poids et leur signification

En 2019, en pleine cris des Gilets Jaunes, Leslie Kaplan avait publié Désordre, petit conte voltairien dans lequel des anonymes assassinaient des puissants au cri de « ça suffit les conneries ». Aujourd’hui elle nous revient avec L’Aplatissement de la Terre, paru chez P.O.L., huit petits textes féroces et joyeux, poétiques et politiques, dont la lecture nous procure un vrai shoot d’énergie.

L'Aplatissement de la Terre suivi de Le monde et on contraire ( P.O.L)

Perrine Malinge a réalisé une série de reportages autour des répétitions du spectacle "Le monde et son contraire" d' Elise Vigier d’après le texte de Leslie Kaplan ,le spectacle n'a pas pu être joué pour cause de reconfinement mais les 10 épisodes du Journal sonore de la création du "Monde et son contraire" est à retrouver sur le site d'Arte Radio

