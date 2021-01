"La Vanita del Mundo":Le magnifique nouveau disque de Philippe jaroussky est consacré aux oratorios italiens des 17è et 18è siècle. Parmi les airs de compositeurs aussi célèbres que Haendel, Vivaldi, Scarlatti ou Caldara, certains sont gravés pour la première fois

Portrait du contreténor Philippe Jaroussky. © Warner Classics & Erato/Parlophone Records Ltd/Simon Fowler

Admiration, affection et, encore plus, émotion devant les multiples facettes d’un talent, il est vrai, exceptionnel. Nicole Fallien, professeur de chant, parlait ainsi en 2007 de son élève surdoué le contre-ténor Philippe Jaroussky qui venait de graver, cette année là, un CD époustouflant, Carestini, histoire d’un castrat, avec Emmanuelle Haïm et son concert d’Asrée.

Emotion et admiration, c’était bien également ce que nous avions ressenti à l’Humeur Vagabonde qui recevait pour la première fois ce jeune chanteur, alors trentenaire, à la voix d’ange, pure et sensuelle pourtant, d’une virtuosité vertigineuse, et, ce qui ne gâchait rien, formidablement simple et sympathique. Treize années plus tard les mêmes, autour du même micro, pour écouter cette musique qui, en ces temps difficiles, nous fait tellement de bien.

Les années ni le succès planétaire ne semblent avoir altéré les qualités ni la voix sublime de Philippe Jaroussky. Même s’il a acquis une gravité nouvelle. On le sait les temps sont durs pour les jeunes artistes dont il s’occupe dans son Académie musicale gratuite qu’il a créée en 2017 et qui reçoit 75 étudiants. Avec d’autres il se bat pour leur obtenir une indemnisation en attendant que les concerts reprennent. Lui-même a vu sa tournée annulée alors qu’il venait de sortir en novembre un nouveau CD chez Erato consacré aux oratorios italiens du 17è et 18è siècle, intitulé La Vanita del Mundo.

Parmi les airs de compositeurs aussi célèbres que Haendel, Vivaldi, Scarlatti ou Caldara, certains sont gravés pour la première fois, les partitions ayant été exhumées par Philippe Jaroussky qui consacre beaucoup de temps à rechercher des trésors oubliés dans les archives. La Vanité du Monde… un titre en accord avec l’époque.

Le site de l'Académie Musicale Philippe Jaroussky qui œuvre pour démocratiser l’accès à la musique classique en accueillant des jeunes en situation d’éloignement culturel à travers un enseignement original, soutenu et exigeant.

La programmation musicale est extraite du nouveau disque de Philippe Jaroussky et de l'Ensemble Artaserse :

Pietro Torri -La vanità del mondo

-La vanità del mondo Alessandro Scarlatti -La Giuditta: "Dormi, o fulmine di guerra" (Nutrice)

-La Giuditta: "Dormi, o fulmine di guerra" (Nutrice) Fortunato Chelleri Dio sul Sinai

Dio sul Sinai George Frideric Handel Il trionfo del Tempo e del Disinganno, HWV 46a: "Lascia la spina, cogli la rosa" (Piacere)

Il trionfo del Tempo e del Disinganno, HWV 46a: "Lascia la spina, cogli la rosa" (Piacere) Benedetto Marcello La Giuditta: "Tuona il ciel" (Achior)

