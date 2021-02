"Bonjour Pa' " est un recueil de lettres écrites à son père, disparu il y a de nombreuses années, un livre composé dans le temps arrêté du 1er confinement.

Ariane Ascaride, actrice et auteure de "Bonjour Pa" (Seuil) à Marseille, France, 16 juin 2018. © AFP / Patrick Fouque / Photo12

Depuis un an que ce jour sans fin dure, nos cerveaux sont en surchauffe. Impossible d’être entièrement à ce que l’on fait.

En parlant à quelqu’un, en lisant, en travaillant -quand on en a encore la possibilité-, et même en dormant, il y a toujours une sorte d’incessant bourdonnement d’insecte qui résonne dans notre tête. Avant même de s’attaquer à nos corps tétanisés, ce virus hérissé de griffes s’est installé dans nos pensées. Inutile d’espérer s’en débarrasser. Car il n’y a pas de dérivatif à la sidération éprouvée devant une vie sans avenir lisible, et pas de moyen de faire retomber la colère qui nous submerge devant le saccage du monde que nous allons léguer à nos petits-enfants.

Alors, chacun dans notre coin, on bricole, on essaie de trouver comment laisser échapper la pression, et mettre un peu d’ordre dans le chaos de nos émotions. Arrêter de se parler à soi-même et trouver l’oreille attentive et complice qui accueillera nos angoisses. Et comme les vivants sont aussi éperdus que nous, restent les morts qui, eux, ont tout le temps de nous écouter. Ariane Ascaride a ainsi écrit à son père durant les trois premiers mois de la pandémie, un temps où elle attendait l’arrivée de son premier petit enfant.

Que faire de cette colère ?

Que transmettre à ceux qui entrent dans ce monde effrayant, que l’on avait tellement cru pouvoir améliorer par les combats collectifs ?

et pour un artiste, comment exister sans le regard des autres ?

« Bonjour Pa’ » Lettres au fantôme de mon père vient de paraître aux éditions du Seuil

La programmation musicale