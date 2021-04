Autrefois punition, la soupe est devenue, au fil des ans, récréation. Guy Savoy, chef 3 étoiles Michelin revient dans l’Humeur Vagabonde sur l’histoire de ce plat, dans son ouvrage "Soupes de Printemps" co-écrit avec Alexis Voisenet, illustrés par Laura Merle et paru aux éditions Herscher.

Portrait du chef 3 étoiles Michelin, Guy Savoy auteur de Soupes de Printemps" co-écrit avec Alexis Voisenet, illustrés par Laura Merle et paru aux éditions Herscher. © AFP / Éric Feferberg

Chez Alain Dutournier, au Carré des Feuillants, entre autres délices, je me souviens qu’on pouvait se faire préparer une garbure d’anthologie lorsqu’à Paris les feuilles mortes se ramassaient à la pelle. Mais, comme le dit ce chef landais, les soupes c’est compliqué. Nos souvenirs le savent : il y en a eu beaucoup de désolantes lorsque nous étions enfants, et quelques unes d’inoubliables en grandissant.

Que ma petite grand-mère bretonne me pardonne, mais sa soupe de lait, avec du pain trempé dedans, héritée des temps de misère sur les Monts d’Arée, me soulève encore le cœur rien que d’en parler. En revanche

la soupe au pistou dégustée, il y a bien longtemps, un soir de printemps au milieu des vignes, pas loin de chez Montesquieu, avec des légumes et des herbes cueillis dans le potager deux heures plus tôt, fait partie des meilleurs moments de ma vie.

Et cet hiver, lorsque le moral flanchait, ma soupe épinards-coriandre valait tous les anxiolytiques !

Nous voici, une fois encore, confinés alors que la belle saison éclot sur nos marchés : asperges, petits pois, roquette sauvage, aillet, menthe, premières fraises, bientôt de la rhubarbe…

"Soupes de Printemps", un petit livre vert pomme, intrigant, mince et élégant, paru chez Herscher, nous propose justement 25 idées de soupes de printemps, faciles à réaliser et dont les seuls intitulés nous mettent l’eau à la bouche.

Soupe d'artichaut à la truffe noire, brioche feuilletée aux champignons et beurre de truffe. / Laurence MOUTON

Guy Savoy et son second Alexis Voisenet ont mis à profit leur temps libre forcé pour nous offrir ces recettes de saison qui seront suivies de trois autres livraisons en été, automne et hiver.

Guy Savoy et son équipe / Bernard Bakalian

Une bonne occasion de parler de bonnes choses avec Guy Savoy que l’on aurait, en temps ordinaire, peu de chance de coincer une heure à un micro à l’heure du coup de feu dans son restaurant du Quai Conti. Mais, depuis un an, sa centaine de salariés est en chômage technique et lui-même, habitué depuis un demi siècle à des journées de quinze heures, ronge son frein, ulcéré par ces fermetures totales qu’il estime injustes.

A lire

Soupes de printemps écrit par Guy Savoy avec Alexis Voisen et illustré par Laura Merle (Editions Herscher)

Suivront bientôt: Soupes d'été, d'automne et d'hiver !