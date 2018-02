Cette image imprimée sur un linge est-elle une relique sacrée qui prouverait l’existence de l’homme-Dieu ? Ou un artifice fabriqué de toutes pièces pour abuser et asservir ceux qui veulent croire ? Avec érudition et brio, les auteurs de "Corpus Christi" nous plongent au cœur de l'Histoire et d’une grande aventure.

Extrait de la couverture de la BD "Le Suaire t.1" d'Eric Libergé, Gérard Mordillat et Jérôme Prieur chez Furutopolis

En octobre 1988 des tests au carbone 14 révèlent que le célèbre Saint Suaire, conservé à Turin, a été fabriqué près de Troyes, en Champagne, entre 1260 et 1390. Mais cette annonce officielle, validée par l’Eglise, n’aura pas suffi, loin de là, à clore le débat ouvert depuis huit siècles autour de cette relique vénérée que le Vatican avait toujours considéré avec méfiance. D’autres experts estiment que les échantillons analysés ont été pris dans des morceaux de tissu utilisés au Moyen Age pour réparer les dégradations du suaire. Et ceux qui veulent y croire peuvent donc continuer….

Ce mystère mystérieux avait donc tous les atouts pour que deux spécialistes des religions comme Gérard Mordillat et Jérôme Prieur s’y intéressent. Après leur formidable travail, films et livres, dont nous avions parlé ici même avec eux, sur les origines du christianisme, Jésus, Mahomet, l'Islam et la Bible, les deux amis ont choisi un nouveau genre pour nous raconter l’histoire du Saint Suaire, la BD ! Avec le concours du talentueux dessinateur Eric Liberge, ils cosignent Le suaire chez Futuropolis dont le tome 1 vient de sortir.

Ce qu'était la VRAIE crucifixion - avec Gérard MORDILLAT et Eric Liberge

Le Suaire: Réalisation de la couverture-Par Eric Liberge

Les archives sonores diffusées ce soir:

Journal de France Inter 14/10/1988 -Claude Guillaumin

Georges Durand ( nom de plume de Georges Lauris):les reliques -Nuits magnétiques 03/12/1979 - France Culture

Frère Bruno BONNET Eymard, membre du Congrès International de Sindonologie de 1978 à Turin et en 1981, du Congrès de Bologne

La Passion selon Le Saint Suaire- Documentaire du vendredi -20/04/1984 - France Culture

André-Marie Dubarle , Père Dominicain -Culture matin du 7 septembre 1988 - France Culture

Extrait de la Chaîne Youtube du dessinateur Eric Liberge

La programmation musicale :

Mahalia Jackson:In the Upper Room