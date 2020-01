Née à Miami d’un père haïtien et d’une mère française, Cecile McLorin Salvant chante tout ce qui lui plait :blues, folklore américain, comédie musicale, mais aussi chanson française et ses propres compositions.A à peine 30 ans,elle a déjà reçu les prix les plus prestigieux et se produit avec les meilleurs musiciens

La chanteuse, Cécile McLorin Salvant reçoit le prix du meilleur album de jazz pour "The Window" sur scène lors du 61e Grammy Awards le 10 février 2019 à Los Angeles. © AFP / Robyn Beck

Bertrand Chamayou est un merveilleux pianiste classique, Agnès Desarthe une talentueuse écrivaine, qui chante parfois du jazz accompagnée par René Urtreger, et Wynton Marsalis, célébrissime trompettiste est le parrain du festival de Marciac où il la recevait en 2017 : tous trois expriment de la même façon leur enthousiasme et leur étonnement devant l’incroyable talent de Cecile McLorin Salvant. A à peine 30 ans,elle a déjà reçu les prix les plus prestigieux, se produit sur les scènes mythiques avec les meilleurs musiciens, et sa voix souple, chaude, court sans effort d’un registre à un autre.

Née à Miami d’un père haïtien et d’une mère française, Cecile McLorin Salvant chante tout ce qui lui plait ; blues, folklore américain, comédie musicale, mais aussi chanson française et ses propres compositions. En 2019 elle a reçu une fois encore un Grammy Award pour son dernier album The Window et elle est en tournée en France depuis des mois, une tournée qu’elle conclura le 18 janvier par un concert dans notre studio 104 à la Maison de la Radio.

Cécile McLorin Salvant en concert :

Au studio 104 de la maison de la Radio le 18 janvier et en concert en France en janvier: les dates sont à retrouver ICI

la programmation musicale :

Ho My love ,avec Jacky Terrasson extrait de album "Gouache" ( une chanson de John Lennon présente sur son album Imagine)

Fascination ,extrait de l'album _Dreams and Daggers -_label Mack avenue records (texte du poète américain Langston Hughes )

A clef , extrait de l'album The Window (label Mack avenue records )

One steap ahead, extrait de l'album The Window (label Mack avenue records )

Avec les voix de :

Bertrand Chamayou, Agnès Desarthe, Winton Marsalis , Jacky Terasson (Archives INA)