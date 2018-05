De son enquête acharnée sur Edouard Luntz,cinéaste oubliée,Julien Frey tire une BD absolument passionnante

détail de la couverture d'"Avec Edouard Luntz" de Julien Frey et Nadar © Futuropolis

Connaissez-vous Edouard Luntz ?

Pas évident, à moins d’être un cinéphile très très pointu, de parvenir à situer ce réalisateur disparu en 2009. Et pourtant…c’est grâce au procès qu’il a intenté à Darryl Zanuck, patron de la Fox, dans les années 70 que les metteurs en scène ont pu récupérer le « final cut », leur droit au montage du film, que leur disputaient les producteurs. Et c’est de lui que Michel Bouquet affirme, aujourd’hui encore, avoir obtenu ses plus grands rôles. Et c’est à lui qu’Antoine Blondin avait choisi de confier l’adaptation de son roman L’Humeur Vagabonde en 1972. Et malgré tout cela ses films, une dizaine, demeurent, pour la plupart , introuvables.

En 1998 Julien Frey, alors étudiant en cinéma, cherche un producteur pour tourner un court métrage. Son seul rendez vous sera avec un drôle de bonhomme qui dit avoir travaillé avec Nicolas Ray et Jean Grémillon, et même fait un procès à Zanuck. Dubitatif, le jeune homme ne donnera pas suite. Et ce n’est que des années plus tard qu’il comprendra qui était cet étrange Mr Luntz. Entre temps Julien Frey a bifurqué vers les films d’animation et les scénarios de BD. La mémoire enfouie, les secrets de famille, et les rêves d’adolescence ont nourri ses premiers albums. Aujourd’hui, afin de rendre justice à un réalisateur injustement oublié, il publie chez Futuropolis Avec Edouard Luntz, le cinéaste des âmes inquiètes . Les dessins sont signés Nadar.

Planche d'"Avec Edouard Luntz" de Julien Frey et Nadar / Futuropolis

Planche 8 d'"Avec Edouard Luntz" de Julien Frey et Nadar / Futuropolis

planche 9 d''"Avec Edouard Luntz" de Julien Fery et Nadar / Futuropolis

Planche 10 d'"Avec Edouard Luntz" de Julien Frey et Nadar / Futuropolis

Planche 10 d'"Avec Edouard Luntz" de Julien Frey et Nadar / Futuropolis

