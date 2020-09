Parce qu’il était, de son vivant considéré comme fou, et qu’il fut après sa mort, sauvé de l’oubli par Dubuffet, Soutter fut trop hâtivement classé parmi les autodidactes de l’Art Brut. La Galerie Kasten Greve nous donne l'occasion de découvrir l'univers de cet artiste

Portrait de Louis Soutter, artiste, peintre et dessinateur. © Theo Frey / Fotostiftung Schweiz

Louis Soutter, bien qu’il soit comme le dit l’historien de l’art Michel Thevoz, l’un des plus grands dessinateurs du XXè siècle, demeure toujours largement méconnu du public. Et parce qu’il était, de son vivant, considéré comme fou, et qu’il fut, après sa mort, sauvé de l’oubli par Dubuffet, Soutter fut trop hâtivement classé parmi les autodidactes de l’Art Brut.

Louis Soutter - Crucifixion - 1937-1942 - Encre noire et gouache sur papier/ Black ink and / Courtesy of Galerie Karsten Greve Köln Paris St. Moritz/Nicolas Brasseur, Paris

En réalité cet homme tourmenté, parfois délirant, autodestructeur, et qui passa vingt ans dans un asile pour nécessiteux dans le Jura vaudois, était un artiste accompli, nourri de peinture classique, d’architecture et de musique, violoniste talentueux. Mais c’est dans ce mouroir misérable, où il s’éteignit en 1942, qu’il produisit ses œuvres les plus singulières, réalisées aux doigts et à l’encre noire.

Louis Soutter - Noël du réprouvé - ca. 1937 / Courtesy of Galerie Karsten Greve Köln Paris St. Moritz/Christopher Clem Franken

A Paris nous avions pu découvrir Soutter en 2012, lors d’une exposition du collectionneur Antoine de Galbert organisée dans sa si belle Maison Rouge hélas fermée depuis.

En 2015, la Maison Victor Hugo, place des Vosges, eut l’excellente idée de confronter les dessins du poète à ceux de l’artiste suisse méconnu, nous donnant ainsi à voir, de façon troublante, deux plongées dans le plus noir de la nuit humaine.

Louis Soutter - Tanagras - 1938 / Courtesy of Galerie Karsten Greve Köln Paris St. Moritz /Markus Mühlheim, Worb

C’est là qu’ Eric Vuillard a rencontré l’univers tragique de Soutter, ce maelström de souffrances dans lequel l’écrivain a vu l’écho démiurgique d’un monde en train de basculer dans l’horreur.

Eric Vuillard vient de préfacer le catalogue d’une splendide exposition des dessins de Louis Soutter qui se tient à Paris à la Galerie Karsten Greve jusqu’au 12 octobre.

