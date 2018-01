La Fondation Cartier rend hommage au photographe malien Malick Sidibe. Hervé Chandès, directeur de la Fondation, est l'invité de Kathleen Evin.

"Combat des amis avec pierres au bord du Niger", 1976. Tirage gélatino-argentique 99 x 99,5 cm. Collection Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris © Malick Sidibé

Malick Sidibé, merveilleux photographe de la jeunesse malienne des années 60 et 70, nous a laissé des milliers de clichés d’une beauté et d’une dignité qui font du bien.

Découvert au début des années 90 par Françoise Huguier, qui se démena pour initier les rencontres photographiques de Bamako en 1994, Sidibé fut accueilli un an plus tard à la Fondation Cartier à Paris. On l’entendait ici dire son étonnement non feint de voir son travail reconnu et apprécié en Europe. Mais nul besoin d’être un expert pour comprendre au premier regard qu’il s’agit bien là d’un artiste majeur.



Malick Sidibé est mort en 2016, mais ses photos vivent toujours, et elles sont en ce moment de retour à la Fondation Cartier pour un hommage exceptionnel. Tirages d’époque réalisés par l’artiste, portraits de studio, séries célèbres sur les soirées de Bamako, reportages sur les bords du Niger, plus de 250 œuvres sont à revoir ou à découvrir jusqu’au 25 février.

L’occasion pour nous de vous inviter à mieux connaître le travail de la Fondation Cartier, fondée en 1984, pour soutenir la création contemporaine et qui, depuis, ne cesse de nous surprendre par l’ouverture et la singularité de ses choix.

Les prochaines Soirées Nomades à la Fondation Cartier : Rokia Traoré (22 janvier) et Ballaké Sissoko (5 et 6 février)

La prochaine exposition programmée à la Fondation Cartier : Junya Ishigami, freeing architecture _(_au printemps 2018)

"Nuit de Noël", 1963. Tirage gélatino-argentique 100,5 x 100 cm. Collection Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris / Malick Sidibé

"Pique-nique à la Chaussée", 1972. Tirage gélatino-argentique 60,5 x 50,5 cm. Collection Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris / Malick Sidibé

Malick Sidibé, 1973. Tirage gélatinoargentique 50 x 60 cm. Courtesy succession Malick Sidibé / Malick Sidibé

Les archives sonores de l'émission

La voix de Malik Sidibe est extraite des émissions suivantes :

Appel d'air France Culture : 22/12/2000

Carnet nomade France Culture 29/10/2004

André Magnin : Les jeudis de l’expo France Culture 17/09/2009

Françoise Huguier : Regarder voir France Inter 20 mars 2016 (Brigitte Patient )

Alain Dominique Perrin : Visite guidée 14/08/2001 Et La clé du jour du 03 juillet 1997

Agnès Varda, jean- Michel Alberola, Gerard Garouste , Jean Pierre Raynaud et Patrick Blanc : Ext. d’une vidéo réalisée à l’occasion des 30 ans de la Fondation Cartier (2014)

La programmation musicale :

Boubacar Traore : Mali twist