Piers Faccini est au micro de Kathleen Evin

Portrait de l’auteur-compositeur-interprète Piers Faccini à l’occasion de la sortie de son neuvième album "Shapes of the Fall" (No Format). © Julien Mignot

Merveilleux musicien à l’insatiable appétit de découvertes, Vincent Segal nous a, depuis des années, appris à aiguiser nos oreilles et à décloisonner nos répertoires. Et, quand il nous parle de musique, nous voilà saisis d’une belle envie de voyager. Du Bach avec du Ballaké Sissoko pourquoi pas ? Du jazz avec des rythmes gnawas , cela va si bien ensemble. Tout comme le folksong avec du oud. Le chant n’est-il pas le plus vieux langage de l’humanité ? sur les bateaux qui, depuis des siècles, ont transporté des immigrants vers l’espoir d’une terre promise, violons, accordéons, mandolines, harmonicas, permettaient aux hommes ne parlant pas la même langue de partager leur mémoire et leur espérance.

Vincent Segal a d’ailleurs édité le premier disque de Piers Faccini en 2004, Leave no Trace, qui contenait déjà l’univers sonore subtil de ce peintre anglo-italien installé dans les Cévennes. Nourri de musiques ayant traversé les âges et les continents, pratiquant virtuose du blues et de la folk, Piers Faccini est aussi, comme beaucoup d’entre nous, un habitant de la terre habité par l’angoisse de la catastrophe annoncée qui semble ne pas concerner ceux qui nous gouvernent. En 2004 Piers Faccini nous invitait à ne pas laisser de traces sur une planète que nous devons transmettre à nos enfants. Aujourd’hui, alors que le processus mortifère s’est accéléré il sort chez No Format un splendide 7è album intitulé Shapes of the Fall, Les formes de la chute, réalisé avec des musiciens pratiquant, comme lui, une musique de partage et de conversation. Une belle façon de transcender nos peurs.

A écouter

L'album SHAPES OF THE FALL ( No Format / Idol)

Piers Faccini en concert

05/06 MASSY (91) Paul B

06/06 BEAUPRÉAU (49) Rivage des Voix

10/06 BOULOGNE-SUR-MER (62) Carré SAM

16 JUIN : PARIS :le Trianon

05/07 VIENNE (38) Jazz à Vienne (avec Vincent Peirani)

14/07 ARLES (13) Les Suds

31/07 CHAMONIX (74) CosmoJazz Festival

Pour en savoir plus sur les concerts et les réservations , c'est ICI

La programmation musicale est extraite de l'album "SHAPES OF THE FALL"

Paradise Fell

Dunya

All Aboard

Levante

Avec les voix de Vincent Ségal, Karim Ziad, Ben harper et Leonard Cohen (archives INA )