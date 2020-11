Le merveilleux pianiste Alexandre Tharaud vient de faire paraitre un triple CD chez Erato, si une bonne moitié de cet ensemble est tiré de la discographie d'Alexandre Tharaud, le reste est constitué de musiques jusqu'alors inédites.

Portrait du pianiste Alexandre Tharaud. © Jean-Baptiste Millot

Jean Guilhem Queyras est violoncelliste, Zhu Zia Meï est pianiste. Tous deux apprécient de jouer avec Alexandre Tharaud, disent-ils, parce que celui-ci, au contraire de beaucoup d’artistes reconnus, ne cherche pas à tirer la couverture à lui. Il sait écouter l’autre, se glisser dans son tempo, chercher l’accord parfait.

C’est un « accompagnateur » formidable selon Jean Guilhem Queyras, un qualificatif qui pourrait sembler surprenant pour un soliste habitué aux tête à tête avec les compositeurs.

Mais pour ceux qui suivent Alexandre Tharaud depuis longtemps cela n’a rien d’étonnant au fond. A force de le voir en scène, d’écouter ses disques, de lire ses propos dans les deux livres où il s’est raconté, on devine chez ce pianiste qui n’a plus rien à prouver à son public, un vrai besoin de creuser plus loin en lui afin d’en faire jaillir l’inattendu. Et de découvrir, soudain, un Alexandre qu’il ne connait pas encore.

En ces temps d’enfermement à répétition, tous les concerts prévus à travers le monde sont arrêtés depuis mars dernier. A peine si, cet été, quelques festivals hexagonaux ont pu offrir aux amateurs des rencontres de format réduit et devant un public masqué avec des artistes exclusivement français. Alexandre Tharaud, comme les autres, a dû annuler ses tournées et c’est à peine si une poignée de privilégiés ont pu l’écouter le 28 septembre dernier au Théâtre des Champs Elysées où il accompagnait la soprano Sabine Devieilhe dans des mélodies françaises à l’occasion de la sortie chez Erato de leur CD « Chanson d’amour ».

Toutes les autres dates ont été annulées. Heureusement il nous reste ses nouveaux disques, puisqu’est également sorti fin octobre un triple CD, toujours chez Erato, intitulé « le poète du piano », anthologie de ses trente années de carrière.

Le CD 1 est consacré aux pièces pour piano seul (Bach, Chopin Rameau Scarlatti),

le CD 2 aux concertos (Bach, Mozart, Rachmaninov, Ravel)

et le CD 3 aux inédits et raretés (Barbara, Debussy, Grieg, Morricone)

A lire

Montrez moi vos mains d'Alexandre Tharaud (Grasset)

Piano intime, Conversations avec Nicolas Southon, Editions Philippe Rey

La programmation musicale de l'émission est extraite du CD Le poète du piano sauf le 1er titre

Gabriel Fauré : Mon amour , avec Sabine Devieilhe (extrait du CD "Chansons d'amour")

Gabriel FAURE "Notre Amour"

JS BACH "Prélude"

Erik SATIE "Gymnopédie"

Gustav MAHLER Symphonie n°5"

Maurice RAVEL "Prélude"

George GERSHWIN