Interview exclusive et exceptionnelle de Jed Mercurio, le créateur de "Bodyguard". 10 millions et demi de téléspectateurs anglais ont regardé le dernier épisode de sa série, et il est en direct, ce matin, sur France Inter.

Il est considéré comme l’auteur britannique le plus « successfull » du moment. "Line of Duty", que vous avez vu sur France 3, c’est lui. "Bodyguard", dont 10 millions et demi de téléspectateurs anglais ont regardé le dernier épisode en direct, c’est lui. Série en 6 épisodes devenue un succès planétaire grâce à sa diffusion sur Netflix. Le Festival Série Séries – qui se promène partout en Europe et qui fait venir l’Europe chez nous - et l’Ambassade de Grande-Bretagne, reçoivent Jed Mercurio aujourd’hui à Paris pour deux jours de rencontre consacrés à la fiction britannique. Et s’il fallait ne choisir qu’une facette, je choisirais celle-là : les Anglais ont une tradition et un savoir-faire qu’on ne trouve pas en France, celui de la fiction politique. La télévision s’empare là-bas sans tabou des jeux de pouvoirs. Impensable chez nous.