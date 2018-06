Voix historique de Canal + puis conseillère aux sports de François Hollande, Nathalie Iannetta revient aux commentaires sportifs sur TF1, à l'occasion de la Coupe du Monde.

Nathalie Iannetta au Parc des Princes en 2016 © AFP / FRANCK FIFE

Elle a été une voix et un visage phare du ballon rond sur Canal+, où elle aura passé presque vingt ans, animant Jour de Foot, L’Equipe du dimanche, le Canal Champion’s Club ou encore le Samedi sport. Elle a rejoint ensuite François Hollande à l’Elysée, comme conseillère à la jeunesse et aux sports. Aux côtés de ce président amoureux du foot pendant l’Euro. Fin du quinquennat, la voici à l’UEFA, hautes instances du foot européen basée en Suisse. Retour à Paris, TF1 lui offre une Coupe du monde sur un plateau. Elle reprend du micro. Elle retrouvera là-bas, un certain Grégoire Margotton, autre jeune pousse du service des sports de Canal+ devenu une star du commentaire sportif. Canal+ a essaimé. Canal+ perd le foot. Une page est-elle tournée ?