Un rasoir rose pour madame, un rasoir bleu pour monsieur, ça fait plus de rasoirs vendus ! Le marketing sexiste se porte bien, merci pour lui. Les inégalités hommes / femmes dans l’économie : vaste sujet auquel s’attaque François Lenglet ce soir sur France 2.

Des objets pour les filles, d'autres pour les garçons... au final, c'est deux fois plus d'objets vendus ! © Getty / kathykonkle

L’homme qui se promène entre courbes, diagrammes et camemberts s’attaque ce soir à la place des femmes dans l’économie. Ce soir sur France 2, François Lenglet propose un nouveau numéro de L’angle éco. Emission dont les mises en scènes toujours plus ludiques sont devenues la marque de fabrique.

Il sera question des différences de salaires entre hommes et femmes, de la place des femmes à la tête des entreprises ou encore des increvables clichés sexistes omniprésents dans le marketing : oui, les stéréotypes sur les femmes sont toujours efficaces pour vendre plus, et même à des femmes.

L’économie est-elle sexiste ? Vous avez deux heures.