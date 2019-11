Flavie Flament signe son retour à la télévision, et anime "L'Atelier", nouveau programme d'M6 où des anonymes font restaurer des objets auxquels ils tiennent.

Flavie Flament © AFP / Joël Saget

Pourquoi y a-t-il toujours autant de monde, le dimanche, dans les vide-greniers? Parce qu'on y fait des affaires, bien sûr. Mais aussi parce que tous ces vieux machins à vendre nous racontent des histoires. On croirait entendre un secret de famille dans chaque assiette, dans chaque guéridon... et ça nous rappelle des souvenirs personnels. "Ma grand-mère avait les mêmes !" (Philippe Delerm en a fait un titre de livre, d'ailleurs). Oui, certains objets portent en eux le temps qui passe : la télé l'a bien compris, depuis un moment. Et une nouvelle émission sur M6 nous embarque sur ce terrain nostalgique. "L'atelier", présenté par Flavie Flament, qui fait son grand retour à la télévision.