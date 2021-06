À l'occasion des 100 ans de la radio, Sonia Devillers reçoit aujourd'hui Michèle Halberstadt, Marie-Francie Brière et Clémentine Célarié, trois figures de Radio 7, la radio jeune de Radio France créée en 1980.

1987 : Manifestation contre la fermeture de TV6 et Radio 7 © Getty

A la Maison de la Radio, c’est un nom qui revient souvent. Radio 7, la toute petite radio jeune voulue par le gouvernement, avant la déferlante des musicales sur la bande FM. 1980. La pétroleuse et la Zulu Nation s’incrustent dans l’antre de l’ancienne ORTF. 7 années d’expérience radiophonique qui secouent le cocotier et qui, surtout, font école. Un son, un ton, une grammaire, des gamins qu’on retrouvera partout ensuite à la télé, au ciné et au micro des stations nationales. Ils ont appris leur métier dans nos studios et opéré une révolution sur les ondes. Une génération voit enfin son langage et ses préoccupations légalisés sur les ondes.