"Fiertés" raconte trente ans de combat pour les droits des homosexuels à travers le parcours de trois hommes.

Capture écran de Fiertés de Philippe Faucon © Arte

Comment raconter 30 ans de lutte pour les droits homosexuels ? Comment raconter le combat pour la dépénalisation, pour le PACS, pour le mariage pour tous, pour l’adoption ? Comment raconter l’intime, ce qui travaille le corps et la conscience d’un homme lorsqu’une vie toute entière pour être vécue devient un enjeu social et politique ? Comment raconter une histoire individuelle qui est une histoire collective aussi ? Comment s’y prendre à la télévision quand la télévision a tant de mal à dire et à montrer les nœuds profonds de notre société sans les inscrire dans le scandale, le fait divers et le spectaculaire ? Sur Arte, demain soir, 3 heures de fiction pour embrasser la question.

Les brèves de l'Instant M

Clair Foy est l’actrice qui interprétait impeccablement Elisabeth 2 au début de son règne dans les deux premiers épisodes de « The Crown », géniale série britannique diffusée sur Netflix. Polémique : on s’est rendu compte qu’elle avant été nettement moins bien payée que l’acteur masculin qui jouait le prince consort. Clair Foy touche 230 000 euros de compensation après coup.

Hommage. Laurent Guyot est mort ce week-end. Trop vite, trop jeune, trop tôt. Journaliste, passé par la bande très dingue, très libre et très brillante de L'Autre Journal, époque Michel Butel, Laurent Guyot fut aussi un excellent documentariste et un scénariste pour le cinéma aux côtés d'André Téchiné ou d'Emilie Deleuze. Une plume qui cherchait tout le temps la bonne histoire à raconter et qui trouvait toujours de la puissance et de l'insolite dans la banalité. Mi-dandy, mi-mauvais garçon. Quelqu'un que j'ai un jour croisé et qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier.