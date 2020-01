Youtubeur et humoriste, Fabien Olicard propose une approche pédagogique du mentalisme, dans des vidéos visionnées des centaines de milliers de fois. Il revient sur les différentes caractéristiques de cette pratique et le potentiel inexploité de nos facultés cérébrales.

Fabien Olicard se produit sur scène avec son troisième spectacle mélangeant humour et mentalisme, réalise régulièrement des vidéos sur Youtube, et transmet ses astuces de mentaliste dans ses différents livres. Le dernier en date, Votre temps est infini, est sorti il y a quelques semaines.

Si vous ne le connaissez pas encore, vous risquez d'avoir une envie urgente de vous plonger dans ces vidéos de mentalisme. Non, il n'a aucun pouvoir magique, mais ce gars-là connaît notre cerveau comme sa poche !

Il maîtrise aussi bien la prosodie - la mélodie des phrases, les intonations, le rythme que nous donnons à notre expression orale - que le non verbal -tout ce qu'on dit sans parler : les expressions du visage, la position du corps...

Le mentaliste doit d'abord être curieux

Fabien Olicard : "Je ne suis pas tant spécialiste que cela, je n'ai pas fait de hautes études dans ce domaine mais j'ai surtout une grande curiosité ! On s'aperçoit que, dans le non-verbal, il y a énormément de choses à étudier mais il est rarement possible de percevoir une vérité à 100 % parce qu'il nous manquera toujours des éléments de compréhension. On peut certes se douter, pressentir des choses, mais jamais savoir exactement ce qu'il y a derrière ! Heureusement, sinon, les êtres humains seraient tous lisibles et manipulables".

Le mentalisme, c'est quoi exactement ?

FO : "À la base, c'est une branche de l'illusionnisme. Le mentaliste, c'était fait pour divertir et bluffer les gens. À partir de là, on s'intéresse forcément au domaine de la psychologie, de l'influence, de la technique, de l'illusionnisme, du calcul hyper rapide. Toutes ces choses-là, on va aller les piocher dans deux buts :

Bluffer les gens

Les amener à se bluffer eux mêmes

J'adore ça parce qu'on a tous le même cerveau. On peut tous faire la même chose !

Tout le monde est mentaliste (sans le savoir)

FO : "Nous sommes tous des mentalistes. Quand vous essayez, par exemple, de négocier une affaire quelle qu'elle soit sur un marché, vous êtes mentaliste. À ce moment là, quand vous essayez de convaincre quelqu'un, vous êtes mentaliste, quand vous essayez de comprendre à quoi pense votre copain ou votre copine quand il ne dit rien, vous êtes mentaliste. On le fait en permanence, il n'y a pas de diplôme, on s'autoproclame mentaliste".

Le mentalisme rappelle toutes les potentialités du cerveau

FO : "Notre cerveau est sous-exploité, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Simplement, soit on oublie de le faire, soit on n'a pas les clés pour s'y employer. Mémoriser, par exemple, est un exercice très simple, on a tous une excellente mémoire, sauf que depuis qu'on a inventé le papier, on a oublié ou laissé de côté les vraies méthodes de mémorisation qu'utilisaient par exemple les Grecs, et qui sont extrêmement efficaces".

