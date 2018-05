Révélé dans le "Jamel Comedy Club" et dans "Le Grand Journal", Thomas Ngijol sera sur Canal+ aux commandes de sa première émission, "Selon Thomas", tous les vendredis à 22h50, à partir du vendredi 4 mai prochain.

Thomas N'gigol en 2016 © Getty / Aurelien Meunier

Jamel Debbouze is back sur Canal+. Tiens ! Quelques mois après, la chaîne cryptée voit le retour de l’un de ses poulains. Né au "Grand Journal" et au "Jamel Comedy Club", le garçon s’en était allé faire du cinéma et de la scène. Il revient avec une émission à sketchs à laquelle il mêle du stand-up. Bref, l’occasion de faire un petit bilan de cette génération d’humoristes qui ne cherchait pas à incarner des personnages à la télévision. Mais qui, à la suite de Jamel, s’est présentée telle quelle au public : en disant "JE", en brandissant ses origines, son histoire, ses potes et ses références. Souvenez-vous, ça avait sacrément renouvelé les sujets abordés à la télé.

Les brèves de l'Instant M

L’Instant M aime beaucoup le nouveau clip de Reporters Sans Frontières. Tout simple, le marché des faussaires et leurs victimes à l’image. Les faux médicaments, 700 000 morts chaque année. Les faux implants mammaires, 90 000 victimes en 10 ans. Les faux vaccins, souvenez-vous, 3000 morts en 1995. Le faux lait pour bébé : 300 000 victimes en 2008. Et les fausses informations ? Les fake news, comme on dit ? Une seule victime, la démocratie.

Hier soir, sur la chaîne l’Equipe, l’émission « L’Equipe du Hier soir » qui débriefait le match « Liverpool / AS Roma », a été perturbée par des manifestants issus du groupe Amaury, propriétaire de l’Equipe. Leur message : Amaury gagne de l’argent et nous, on se fait virer.