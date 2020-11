De la petite chaine "One America News" aux célèbres figures des talk-shows radio, des journaux locaux aux sites d'informations complotistes, retour sur cette nébuleuse médiatique qui murmure à l'oreille du président Trump.

Donald Trump achève son premier et peut-être dernier mandat, je vous propose d’en faire le bilan à travers les médias audiovisuels conservateurs qui l’ont ardemment soutenu. Plongée au cœur des télévisions et radios réactionnaires. La machine Fox news, mondialement connue et copiée de toutes parts, mais également ses concurrents de plus en plus influents localement. Bienvenue dans une galaxie d’animateurs en mission commandée idéologique, véritables prédicateurs sur les ondes ou conseillers occultes de la Maison Blanche. N’imaginez pas que ces médias-là soient unis dans une même foi. Ce matin, l’Instant M vous raconte une histoire faite de concurrence féroce, de harcèlement et de scandales sexuels.