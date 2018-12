Le documentariste Jean Crépu signe pour Arte une enquête édifiante sur le prix du baril de pétrole. A point nommé pour essayer de comprendre qui a la main sur l'essence.

En plein mouvement "gilets jaunes", plongeons dans une enquête sur le prix du pétrole... © Getty / krisanapong detraphiphat

Comment passer à côté de ce documentaire diffusé ce soir sur Arte ? Comment passer à côté de cette enquête géopolitique sur le prix du pétrole en pleine COP24, en pleine crise des gilets jaunes déclenchée par une taxe carburant, et pile au moment s’éteint George W.

Bush, instigateur de la première guerre du Golfe et lui-même né au Texas, patrie de l’or noir américain ? En 52 minutes de film, ces quatre fils se croisent pour ne former qu’un seul et même nœud. Et cette leçon fracassante pour ma génération, née avec le choc pétrolier : nous n’avons pas pas assez de pétrole, nous en avons trop. Ce n’est pas la pénurie qu’il faut gérer, c’est une arme politique.