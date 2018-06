Produit par un studio français, le très attendu jeu "Detroit : Become Human" est sorti la semaine dernière sur PS4. Une histoire dont vous êtes le héros.

Le jeu vidéo, une industrie à plus de cent milliards de dollars, un média de masse à part entière, avec ses émetteurs, ses messages, ses choix éditoriaux, ses grammaires narratives.

Tirons un fil, celui, magnétique, d’un jeu français à peine sorti, Detroit : become human. Une saga futuriste et urbaine qui tire vers le cinéma comme jamais.

C’est d’une beauté époustouflante, truffé d’acteurs et de dialogues, c’est complexe et c’est politique. Bref, ça se passe au crible de l’analyse comme on le fait chaque semaine avec les séries.