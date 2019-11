Alors que s'achève la "Paris Games Week", et en pleine phase finale du championnat du monde du jeu vidéo "League of Legends", entretien avec Fred Moulin, pionnier de la médiatisation en la matière pendant plus de 20 ans sur Canal +.

Fred Moulin de Canal+ a, dès les années 1990, raconté en long en large et en travers le jeu vidéo. Des arts et industries qui ne trouvaient pas leur place dans les médias. Bilan 25 ans après. C’est une planète à part entière dont les médias ne veulent toujours pas. Peu importe, ce qu’on vous raconte ce matin, c’est comment le jeu vidéo est devenu lui-même un média et même un réseau social.

D’ailleurs vous savez à quoi sert aujourd’hui une télévision dans un salon ? Sûrement pas à la regarder mais à brancher une PlayStation puis à jouer en ligne et retrouver toute une communauté de joueurs qui souvent se connaissent très bien.

Alors que la demi-finale du championnat du monde de League of Legends - 100 millions de joueurs par mois connectés qui s’entretuent dans un décor médiéval et héroïque fantaisiste - s'est déroulée ce week-end, nous partons pour le monde du jeu vidéo avec Fred Moulin :

"League of Legends", un phénomène mondial

Le 10 novembre prochain aura lieu la finale du championnat à l'Accor Hotels Arena : il faut imaginer que ça se joue maintenant dans de vrais stades, des arènes totalement surchauffées devant parfois 30 000 spectateurs : Fred Moulin : "League of Legends" c'est un jeu où cinq personnes s'opposent à cinq autres équipes, un match cinq contre cinq, ce n'est pas forcément facile à comprendre pour ceux qui souhaitent s'initier, mais c'est un jeu qui cartonne surtout en Corée où des millions de gens regardent ces finales.

L'e-sport, le jeu vidéo en mode compétition

Un mode qui a vraiment permis une accélération de la médiatisation du jeu vidéo. Des jeux qui ont été faits pour être joués en équipe, avec des prises de vues de plus en larges, avec des joueurs qui se confrontent tous sur un même écran :

Le mode FPS (First-person shooter) : on pense à "Counter-Strike", "Call of Duty", des jeux dont le thème principal est souvent la guerre où on s’affronte à 5 contre 5, avec plusieurs modes de combats, plusieurs territoires, ce sont des jeux où on joue à la première personne où on ne voit que l'arme du personnage incarné ;

: on pense à "Counter-Strike", "Call of Duty", des jeux dont le thème principal est souvent la guerre où on s’affronte à 5 contre 5, avec plusieurs modes de combats, plusieurs territoires, ce sont des jeux où on joue à la première personne où on ne voit que l'arme du personnage incarné ; Les RTS (Jeu de stratégie en temps réel) sont des jeux de stratégie comme "StarCraft", qui consiste à fabriquer une base le plus vite possible et une fois paré attaquer le clan adverse.

Les jeux types "Versus Fighting" dont des jeux de combats où on s’affronte à un contre un : "Smash Brosh", des combats où va jouer sur des jeux de plateforme où il s'agit d'expulser son adversaire du ring avec des personnages de l'univers "Nitendo" avec un univers graphique différent ;

" Fortnite " : un mode à lui tout seul tant il est symbolique, le joueur est parachuté sur une île et le gagnant est le dernier survivant de la map ;

" : un mode à lui tout seul tant il est symbolique, le joueur est parachuté sur une île et le gagnant est le dernier survivant de la map ; Tant d'autres avec aussi les jeux de sport, de football "PES", "FIFA"...

À noter que l'âge moyen du joueur vidéo est 40 ans, avec 11 millions de joueurs en France.

