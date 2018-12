Habitez-vous un région où il n'y a pas de marchands de journaux, et surtout où il n'y a pas de presse locale ? Ce matin, L'Instant M se penche les conséquences pratiques et démocratiques de ces déserts de presse.

Etude menée par une université américaine. Aux Etats-Unis, la presse locale accuse un recul tellement effrayant que l'’on parle désormais, dans certains comtés, de "désert médiatique". Et en France, alors ? Habitez-vous une région où les marchands de journaux ont fermé, où les journaux régionaux sont inexistants, où les journalistes ne viennent plus faire le travail, pire, où les journalistes ne vivent plus tout simplement. C’est un vrai problème parce que les journalistes ont tendance à voir le monde de là où ils se trouvent. Et que vous, vous avez besoin de voir le monde loin de chez vous, certes, mais aussi près de chez vous. A l’heure où les inégalités territoriales font la une, l’Instant M s’interroge sur les déserts de presse et sur leurs conséquences pratiques et démocratiques.

Retrouvez ici l'étude sur les "déserts médiatiques", réalisée par Penny Abernathy